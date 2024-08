Parlamentarios de Valparaíso exigen al Gobierno que extienda los bonos de acogida para damnificados del megaincendio

Acompañados de representantes de los damnificados del megaincendio en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en febrero de este año, los diputados Andrés Longton, Andrés Celis, Tomás Lagomarsino y Hotuiti Teao, expresaron su profunda preocupación por la inminente finalización de los bonos de acogida ante una evidente falta de soluciones habitacionales para las familias afectadas.

Rene Flores, en representación de vecinos de El Olivar, pidió que "quienes tienen la responsabilidad de poner los recursos, como el Ministro de Hacienda, que lo haga. No esperemos que tengamos que estar en una posición tal como la que estamos hoy día, haciendo una denuncia, haciendo una petición. No queremos limosna. Queremos que se nos respeten nuestros derechos y los derechos parten por la dignidad. Este gobierno, en muchos momentos, hizo de su campaña y de su proselitismo el apuntar a la dignidad de la gente. Y hoy nosotros nos hemos visto pisoteados por este Gobierno en nuestra dignidad".

En ese contexto, el diputado Longton subrayó la urgencia de la situación, diciendo que "no podemos permitir que los bonos de acogida terminen mientras miles de familias siguen sin una solución habitacional. La falta de alternativas adecuadas es responsabilidad del gobierno, no de quienes lo han perdido todo. Si los bonos se eliminan sin que se hayan concretado soluciones habitacionales definitivas, estamos condenando a estas familias a una nueva crisis. El Ministro de Hacienda debe actuar de inmediato y anunciar la extensión del bono de acogida. Estamos contra el tiempo.”

En la misma línea, el diputado Tomás Lagomarsino manifestó que “la Ley de Presupuestos de la Nación establece en su artículo 41 el Comité de Ayudas Tempranas, que está presidido por el Subsecretario del Interior, y yo le digo al Subsecretario del Interior, ya que su compañero de partido, Carlos Montes, no ha hecho la pega, no ha hecho la pega y no ha dado una solución habitacional en los tiempos merecidos, usted, Subsecretario, doctor Manuel Monsalve, tiene que extender el bono de acogida. Este se paga todos los meses en el día 29, y estamos a 28 de agosto y los damnificados, personas de carne y hueso, no saben si es que lo van a recibir mañana, yo les llamo a ponerse la mano en el corazón, personas que lo perdieron todo, sus proyectos de vida, sus enseres, no pueden dejar de recibir el bono de acogida hasta tener la solución habitacional damnificada como se hizo en el mega incendio también de Valparaíso, que en aquella ocasión el Estado se encargó de tener un bono de arriendo hasta que estuvieran sus casas reconstruidas”.

Desde su implementación en febrero de 2024, el bono de acogida ha brindado apoyo a más de 7 mil hogares, proporcionando 10 UF mensuales a las familias afectadas. Sin embargo, el riesgo de que este apoyo termine a fin de mes es alarmante, especialmente dado que los avances en la provisión de soluciones habitacionales aún no satisfacen la demanda.

En ese sentido, el diputado Hotuiti Teao fue enfático en señalar que “el Estado debe responder ante la falta de cumplimiento en la reconstrucción y la única manera de resarcir -de alguna manera- esta falta de compromiso, es retomando la entrega de los bonos de acogida. No es posible que este gobierno les haya cortado los dineros, considerando que todavía no ha cumplido con el mínimo de reconstrucción para que vuelvan a contar con sus hogares”.

Finalmente, el diputado Andrés Celis señaló que “Fundación Ronda y Levantemos Chile son de los pocos que han estado presentes. Tres casas han entregado en Canal Beagle, se van a entregar un total de 81 viviendas ahí. Eso es lo único cierto y concreto que hay y no hay compromiso del gobierno en cuanto a viviendas. Le pido al gobierno que, más allá del bono de acogida, que decrete estado de excepción para poder destinar personal de las Fuerzas Armadas por seguridad. Los delitos que se están cometiendo en Villa Independencia, en El Olivar, en Quilpué y en los sectores de los incendios han aumentado y el Presidente de la República tiene esa facultad e incluso se puede hacer mediante una solicitud que la puede requerir la propia Ministra de Defensa”.

