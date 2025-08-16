Paracaidista murió al estrellarse en una calle de Pichilemu: Se lanzó desde avioneta y su equipo no se abrió

Un paracaidista murió al caer desde una avioneta y estrellarse en una calle de Pichilemu, Región de O'Higgins, debido a que no se abrió su equipo.

Según reportó El Rancagüino, el accidente ocurrió cerca del mediodía de este sábado. La víctima cayó en el sector de las calles Washington Saldías y alcalde Ross, quien murió en el mismo lugar debido a la violencia del impacto.

De forma inmediata se suspendió el tránsito vehicular para el trabajo de los equipos de emergencia, mientras que personal de la Brigada de Homicidios de la PDI concurrió al balneario para iniciar la indagatoria.

Preliminarmente, se informó que la persona fallecida es chilena, de sexo masculino, quien se lanzó desde una avioneta y, por razones que se investigan, no se abrió el paracaídas.

El hecho provocó alto impacto en la comunidad. Carabineros confirmó que el club aéreo de Pichilemu llevaba a cabo un show del cual formaba parte el paracaidista.

