Incautan mas de 1,6 toneladas de marihuana en Antofagasta que tenían como destino la zona central del país

Efectivos del OS7 de Carabineros detectaron dos vehículos con 1,6 toneladas de marihuana en la región de Antofagasta, los que tenían como destino la zona central del país.

La acción policial se concretó gracias a que los uniformados realizaban vigilancias en caminos secundarios de Antofagasta donde detectaron la circulación de un furgón y una camioneta por una ruta minera, por lo que iniciaron su seguimiento.

Al notar la presencia policial, los vehículos se internaron en la pampa a gran velocidad, lanzando miguelitos al camino, perdiéndose en la oscuridad de la noche.

Más tarde, el personal policial que mantenía activa una búsqueda aérea y terrestre por el sector, halló los dos vehículos sin ocupantes y completamente cargados de paquetes de marihuana, los que arrojaron un peso total de 1.681 kilos.

El fiscal del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía Regional, Cristian Aguilar Aranela, destacó que “en la región confluyen las rutas de tráfico de drogas desde los países productores y, por ende, la acción persecutora que Ministerio Público y policías realizan en esta zona, constituye un tapón estratégico que evita que la droga llegue al resto de nuestro país o a mercados más lejanos”.

El persecutor informó que, con esta nueva incautación, el total decomisado en los primeros cinco meses y medio de este año asciende a 43,1 toneladas, lo que supera en cuatro toneladas lo incautado durante todo el año 2025.

Asimismo, señaló que, desde octubre de 2023, las incautaciones totales de drogas en la región ascienden a 108,7 toneladas.

“Esto demuestra la labor exitosa que hemos llevado adelante las instituciones que nos abocamos a la persecución del crimen organizado y el tráfico de drogas, impidiendo que este tipo de sustancias ilícitas lleguen al resto de Chile”, sostuvo.

El general Cristian Montre Soto, en tanto, destacó el trabajo que está realizando Carabineros en todos los anillos de control (frontera, carreteras y ciudades) y que al día de hoy tiene a la Zona Policial Antofagasta como la jurisdicción que más droga incauta en el país, con cerca del 60% del total nacional.

“Este resultado obedece a una mayor presencia policial y a un mayor despliegue. Aquí hay una estrategia operativa que se ha ido materializando los últimos años y que ha dado resultados importantes e históricos para nuestro país, con una labor muy anónima de nuestros carabineros”, sostuvo.

En tanto, la delegada presidencial Katherine López Rivera explicó que uno de los mandatos del Ejecutivo en esta región es apoyar fuertemente el trabajo del Estado y en particular el de la Fiscalía y Carabineros, y en ese sentido adelantó que, como instituciones del Estado, “vamos a seguir trabajando juntos en esta persecución del crimen organizado”.

(Imagen: Carabineros)

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