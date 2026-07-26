Alcalde de Coihueco será formalizado por presunto abuso sexual a exfuncionaria

El Juzgado de Garantía de Chillán fijó para el próximo 18 de agosto la audiencia de formalización del alcalde de Coihueco, Wilson Palma, quien será imputado por la Fiscalía por el presunto delito de abuso sexual en contra de una exfuncionaria municipal.

Según radio Bio Bio, la causa se encuentra en etapa de investigación y, mientras avanza el proceso, el tribunal ya decretó una medida cautelar destinada a resguardar a la denunciante, prohibiendo al jefe comunal acercarse o mantener cualquier tipo de comunicación con ella.

En la audiencia de formalización, el Ministerio Público expondrá los antecedentes reunidos durante la investigación y solicitará las medidas cautelares que estime necesarias, las que podrían ampliarse respecto de las ya vigentes.

Con este caso, ya son cuatro los alcaldes de la Región de Ñuble que enfrentan investigaciones penales lideradas por la Fiscalía.

Dos de ellos corresponden a causas por presuntos delitos de carácter sexual, que afectan a los alcaldes de Coihueco y Chillán Viejo, ambos denunciados por exempleadas municipales.

En tanto, las autoridades comunales de Chillán y San Nicolás son investigadas por presuntos delitos de fraude al Fisco y exacción ilegal, respectivamente.

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