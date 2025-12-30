OS7 de Carabineros evitó el ingreso de más de 20 kilos de cocaína a la región de Coquimbo

Un nuevo decomiso de drogas concretó Carabineros en el acceso a la región de Coquimbo. Esta vez, en la ruta 5 norte, donde a través de un control encabezado por el OS7, se detectó e intervino el tráfico de más de 20 kilos de cocaína.

La droga era trasladada en una maleta al interior de un bus interprovincial proveniente del norte del país y fue identificada por "Franco", el perro antidrogas que trabaja con la policía uniformada.

Según el teniente coronel Eugenio Olea, Comisario de la Sexta Comisaría Las Compañías, “a través de más presencia y más controles carreteros, estamos combatiendo el tráfico de drogas por las principales vías terrestres. Precisamente, gracias al despliegue en terreno de nuestros carabineros especializados del OS7 Coquimbo, combinado con el olfato de "Franco" y el uso de tecnología, logramos evitar el ingreso de más de 20 kilos de cocaína a nuestra región, interceptando una maleta que contenía la droga. Este trabajo nos permitió, además, detener a dos hombres como los responsables del traslado”.

Se trata de dos sujetos chilenos, de 24 y 26 años respectivamente, y quienes pasaron a control de detención este martes.

(Imagen: Carabineros)

PURANOTICIA