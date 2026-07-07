Operativos en Antofagasta dejan más de 2,5 toneladas de drogas incautada y 10 detenidos

Diez detenidos y la incautación de 2,7 toneladas de drogas, fue el resultado de cuatro procesos investigativos desarrollados por el Ministerio Público y Carabineros entre jueves y domingo de la semana pasada, tanto en la provincia de Antofagasta, como El Loa, con diligencias que incluso se extendieron hasta la región Metropolitana.

El detalle de los procedimientos fue entregado este martes por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien destacó que estas acciones forman parte de la estrategia de persecución penal y muro territorial, que las instituciones del Estado desarrollan conjuntamente para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado en la región.

“Estos resultados no son, en absoluto, al azar. Son consecuencia de un trabajo investigativo coordinado, sostenido y focalizado que estamos realizando hace ya tres años y que nos ha permitido intervenir en los distintos eslabones de la cadena logística del narcotráfico, evitando que importantes cargamentos lleguen a las ciudades y barrios del país”, señaló.

El persecutor destacó que los últimos procedimientos corresponden a investigaciones llevadas adelante por la Fiscalía y OS7 de Antofagasta y El Loa, lo que da cuenta de las capacidades de análisis criminal e inteligencia policial que ambas instituciones han desarrollado en la región, y que permiten adelantarse a los planes de las organizaciones criminales que operan en el norte.

“Hemos adquirido la capacidad de leer a las organizaciones criminales y seguirlas. Y ahora vamos a ir sin ninguna duda por su patrimonio, porque el objetivo final es quebrarlas, toda vez que ellas funcionan como empresas, y la única forma de ahogar a una empresa es esa”, manifestó.

PROCEDIMIENTOS

El primero de los procedimientos surge cuando los equipos de investigación logran establecer que, en un sector de parcelas de la comuna de Calama, se mantenía oculta una importante remesa de drogas, por lo que de inmediato se monta un dispositivo de vigilancia que permite la detención de un ciudadano boliviano y la incautación de 963 kilos de marihuana.

A continuación, y producto de otro proceso investigativo desarrollado con Cabineros, pero ahora en la provincia de Antofagasta, se pudo establecer que una importante cantidad de drogas sería trasladada a la comuna de Maipú.

A propósito de ello, previamente autorizados judicialmente, entre el viernes y el domingo se realizaron diligencias en tres comunas de la región Metropolitana, logrando la incautación de 1.463 kilos de marihuana, con un total de cinco detenidos.

Con pocas horas de diferencia una segunda investigación de la Fiscalía y Carabineros conduce a la detención de tres bolivianos al interior de un inmueble ubicado en un sector de tomas en Calama, quienes mantenían en su poder 290 kilos de marihuana elaborada.

Finalmente, Carabineros detuvo en la ruta B-25 a un ciudadano colombiano, quien transportaba al interior de un vehículo, 290 frascos de ketamina, cada uno de 100 ml., lo que arroja un total de 29 litros de este anestésico de uso controlado.

RÉCORD

El fiscal Juan Castro Bekios destacó que, con estas incautaciones, la región de Antofagasta sobrepasó las 50 toneladas de drogas decomisadas durante este este año, esto es, 11 toneladas más de lo que se incautó en todo el año pasado y casi el triple de lo que se había decomisado a igual fecha de 2025.

“Además, en los mil días de trabajo conjunto que llevamos con Carabineros, acumulamos 115 toneladas de distintos tipos de droga incautada. Y qué es lo importante aquí: lo importante es que el trabajo que se están haciendo en esta región las distintas instituciones del Estado, se compara con el que están haciendo otras agencias y otros países, pero con sólo una fracción de los recursos”, declaró.

El persecutor manifestó finalmente que la realización de diligencias exitosas incluso en comunas de la región Metropolitana, demuestra que la estrategia de “muro al tráfico de drogas” diseñada localmente, se ha extendido y hoy permite alcanzar organizaciones criminales en puntos lejanos del país.

“Pero esto no termina aquí. Nuestro compromiso es seguir profundizando la coordinación con las policías y con todas las instituciones del Estado para enfrentar con mayor eficacia el narcotráfico transnacional”, concluyó Castro Bekios.

Por su parte, el jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, señaló que el objetivo de la institución es seguir debilitando las capacidades operativas y económicas de estas organizaciones criminales de manera de quebrarlas y, por esa vía, neutralizarlas.

Finalmente, manifestó especial preocupación por las incautaciones de ketamina, que es una sustancia que combinada con otras drogas es muy peligrosa para la salir y cuyos principales consumidores suelen ser jóvenes.

(Imagen: Fiscalía de Chile)

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