Operativo policial en Los Lagos: Desarticulan presunta "franquicia" del Tren de Aragua

En el marco de la Operación Monopolio, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron en la Región Metropolitana a dos ciudadanos venezolanos, sindicados como los directivos de una "franquicia" del Tren de Aragua que opera en Chile. Los sujetos, de 38 y 33 años, son acusados de mover dinero ilícito a través de una compleja red transnacional.

El primer detenido, un hombre de 38 años, fue capturado en la comuna de Ñuñoa. La investigación apunta a que su rol consistía en la compra y venta de criptomonedas, facilitando a la organización el blanqueo de fondos provenientes de delitos como estafas, robos y falsificación.

El segundo imputado fue arrestado en Las Condes. Según el subprefecto Sergio Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Puerto Montt, este individuo sería uno de los directivos clave de la red, encargado de diseñar la estrategia financiera. Esta incluía el envío de tarjetas bancarias chilenas a Colombia para retiros en cajeros automáticos y el uso de criptodivisas para transferir fondos.

Castro destacó que las detenciones son cruciales para "atacar sus cimientos financieros". El oficial agregó que los sujetos, que no tenían un lugar fijo de residencia y evadían a la justicia, fueron ubicados gracias a un trabajo de inteligencia criminal.

