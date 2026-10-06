Operativo en La Serena deja nueve detenidos y cuatro armas de fuego incautadas: sujetos intentaron escapar por calles y techos

Nueve personas detenidas y cuatro armas de fuego incautadas dejó un operativo de Carabineros de la Sexta Comisaría Las Compañías, en el sector norte de La Serena, procedimiento en el que los funcionarios debieron ingresar a tres inmuebles tras detectar movimientos sospechosos.

Según antecedentes policiales, algunos de los sujetos se encontraban con armas cargadas y habrían esperado la llegada de los carabineros, elevando el riesgo durante la intervención.

El procedimiento se inició cuando los funcionarios detectaron movimientos sospechosos en torno a una vivienda durante un despliegue en terreno. Al advertir la presencia policial, los involucrados intentaron escapar en distintas direcciones, corriendo por las calles, subiendo a techos y saltando rejas.

La intervención terminó con nueve personas detenidas y la incautación de una pistola, una escopeta y dos rifles, además de municiones, elementos hechizos y un bate de béisbol.

Entre los delitos asociados al procedimiento figuran el porte ilegal de armas de fuego y municiones, usurpación de identidad y oposición a la acción policial.

“Encontramos sujetos con armas cargadas, esperando la llegada de Carabineros. Eso representa un riesgo directo para nuestros funcionarios y también para los vecinos”, señaló el teniente Víctor Martinangeli, de la Sexta Comisaría Las Compañías.

El oficial agregó que “pese a esas condiciones y a los intentos de escape, nuestros carabineros actuaron y lograron detener a nueve personas en un mismo operativo. Cada una de estas armas que retiramos de circulación significa un peligro menos para la comunidad”.

El procedimiento se produjo en medio del duelo de la institución por la muerte de dos carabineros en actos del servicio durante los últimos días: Cristopher Aguilera, en Lo Espejo, y Jaime Urrea, en Quilleco.

“Estas pérdidas nos golpean profundamente y recuerdan los riesgos que enfrentan nuestros carabineros en terreno. Detrás de cada procedimiento hay personas que asumen la responsabilidad de proteger a otras, incluso exponiendo su propia seguridad. Nuestra presencia permanente en Las Compañías responde a ese compromiso con los vecinos”, sostuvo Martinangeli.

Respecto de los detenidos, el teniente precisó que “conforme a los antecedentes recopilados, parte importante de los detenidos mantiene reiteraciones por diversos ilícitos, principalmente asociados a drogas, porte de armas, receptación, robos y delitos contra las personas”.

“En algunos casos se repiten registros vinculados a hechos de mayor connotación social. Esta información es relevante para orientar nuestro trabajo operativo y las medidas preventivas en el sector”, añadió.

Por instrucción del Ministerio Público, cinco de los nueve detenidos pasaron a control de detención. Los otros cuatro quedaron en libertad, apercibidos conforme al artículo 26 y a la espera de una citación.

PURANOTICIA