Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Operativo en el volcán Calbuco: rescatan a mujer con fractura en zona de difícil acceso

Operativo en el volcán Calbuco: rescatan a mujer con fractura en zona de difícil acceso

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El accidente ocurrió durante una caminata en los faldeos del Calbuco, lo que obligó a un intenso despliegue para trasladarla hasta un centro asistencial.

Operativo en el volcán Calbuco: rescatan a mujer con fractura en zona de difícil acceso
Lunes 8 de diciembre de 2025 17:26
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Una compleja operación de rescate se llevó a cabo este lunes en la Región de Los Lagos, donde equipos de emergencia lograron socorrer a una mujer que sufrió una fractura de tobillo en los faldeos del volcán Calbuco. La paciente debió ser evacuada desde una zona de difícil acceso dentro de la Reserva Nacional Llanquihue.

La maniobra de extracción se inició luego de que se confirmara la lesión de la mujer, requiriendo su descenso desde aproximadamente cuatro kilómetros de distancia desde el punto de ingreso a la Reserva. En la acción participaron coordinadamente efectivos de Bomberos, el Grupo Agreste y Socorro Andino, quienes ejecutaron el encamillado de la paciente.

Gracias al trabajo conjunto de los rescatistas, la mujer se encuentra fuera de riesgo vital. Una vez completado el descenso, fue entregada a personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) para su posterior traslado a un centro asistencial en Puerto Montt, donde recibirá la atención médica necesaria para tratar su fractura.

PURANOTICIA