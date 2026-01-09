Operación Huracán: Tribunal de Temuco dicta veredicto condenatorio contra cinco excarabineros

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó a cinco exoficiales de Carabineros por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, en el marco de la denominada "Operación Huracán".

Los delitos fueron perpetrados en 2017, cuando los acusados integraban la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de La Araucanía.

En resolución unánime, el tribunal estableció tanto la ocurrencia de los delitos como la participación culpable de condenados en los hechos acreditados.

En concreto, el tribunal condenó a los acusados Gonzalo Alfonso Blu Rodríguez y Patricio Alejandro Marín Lazo, en calidad de autores de cinco delitos de falsificación de instrumento público y tres delitos de obstrucción a la investigación.

En tanto, Leonardo Marcelo Osses Sandoval resultó condenado como autor de nueve delitos de falsificación de instrumento público y siete delitos de obstrucción a la investigación.

En el caso de Marcelo Iván Teuber Muñoz y Manuel Riquelme Mardones, el tribunal los consideró responsables, como autores, de un solo un delito de obstrucción a la investigación y otro de falsificación de instrumento público.

El funcionario civil de la UIOE de Carabineros, Alex Smith Leay fue condenado como autor de nueve delitos de falsificación de instrumento público, ocho delitos de obstrucción a la investigación, un delito calificado de obstrucción a la investigación y un delito de uso malicioso de instrumento público falso cometido por particular.

Cabe señalar que la audiencia de comunicación de sentencia quedó programada para las 10:00 horas del jueves 2 de abril.

PURANOTICIA