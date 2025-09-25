«Operación Araucanía»: 21 detenidos deja procedimiento anti-drogas en Angol, Pitrufquén, Freire, Gorbea y Temuco

La denominada «Operación Araucanía» de Carabineros permitió incautar drogas y detener a clanes familiares de microtraficantes que operaban en las comunas de Angol, Pitrufquén, Freire, Gorbea y el sector Labranza de Temuco.

El operativo culminó con 30 domicilios allanados, 21 detenidos y el decomiso de marihuana elaborada, plantas de cannabis sativa, clorhidrato de cocaína, pasta base y ketamina, así como también, un arma de fuego, munición, cerca de $5 millones en efectivo y otras especies.

“Esta es una investigación de al menos tres meses que dirige la Fiscalía de Alta Complejidad y realiza las diligencias expertas el OS-7 de Carabineros, y que terminan en una operación exitosa, en un golpe importante”, afirmó el general Patricio Yáñez, jefe de la Zona Araucanía.

Por su parte, el fiscal regional (s) Alberto Chiffelle, precisó que los detenidos serán presentados ante la justicia por "infracción a la Ley de Drogas, el artículo 4° que es microtráfico”.

Finalmente, el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, valoró que “esta «Operación Araucanía» es algo inédito” y que “nunca antes se había hecho algo así en la región, con este tipo de resultados y estos equipos especializados en los barrios".

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para enfrentar la audiencia de control de detención y formalización.

