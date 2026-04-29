Obtienen condena contra miembros de red que ingresó irregularmente a Chile a más de 60 migrantes

Un sujeto de nacionalidad peruana y un venezolano fueron condenados por su participación en una red criminal dedicada al tráfico de migrantes, que en 2024 ingresaron, por pasos no habilitados a Chile, a más de 60 personas, entre ellos niños, niñas y adolescentes, a cambio de dinero.

Las indagatorias lideradas por la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado de la Fiscalía, en un trabajo conjunto con la Brigada de Lavado de Activos y la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI) Arica, revelaron el funcionamiento de la banda. Los antecedentes del Ministerio Público detallan que la organización logró ejecutar siete maniobras de internación ilícita desde territorio peruano hacia suelo chileno, exigiendo a los extranjeros tarifas que oscilaban entre los 150 y los 700 dólares.

El monto exigido a las víctimas cubría el paso furtivo por la frontera, la movilización motorizada hasta la ciudad de Arica y la estadía en un recinto de hospedaje ubicado en la calle Raúl del Canto. Sin embargo, el afán lucrativo de los imputados llegaba al punto de aplicar cobros adicionales por cada maleta o bolso trasladado, e incluso exigían pagos extra por llevar en brazos a los menores de edad en medio de las caminatas por las rutas ilegales.

Cabe destacar que, en el marco de esta misma carpeta investigativa, otros tres integrantes de la agrupación criminal ya recibieron sentencias. Mediante la modalidad de juicios abreviados, cada uno de ellos fue sancionado con una pena de 5 años de presidio.

El desarrollo del juicio oral permitió comprobar que la captación de los extranjeros se llevaba a cabo en la ciudad peruana de Tacna. Desde ese punto, las personas eran movilizadas hacia el límite internacional, lugar en el que un integrante distinto de la facción asumía el rol de “coyote”, encargándose de orientar a los grupos y concretar su entrada a Chile mediante senderos ocultos.

Ya posicionados dentro de las fronteras nacionales, el esquema continuaba con otros miembros de la banda que aguardaban en automóviles estacionados en el sector limítrofe. Estos conductores llevaban a los forasteros directamente al hostal que era administrado por la misma red, proporcionándoles además, en ciertas ocasiones, pasajes de viaje para continuar su trayecto con destino a Santiago.

Como resultado del proceso judicial, los individuos identificados con las iniciales E.C.F. y Y.E.A. fueron declarados culpables en calidad de autores por dos ilícitos de tráfico de migrantes simple y cinco delitos de tráfico de migrantes agravado.

La lectura definitiva de la sentencia quedó programada para el próximo lunes 11 de mayo, audiencia que se llevará a cabo en las dependencias del Tribunal de Juicio Oral de Arica.

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