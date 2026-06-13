Incautan 1,7 toneladas de merluza sin acreditación legal en carretera del Biobío

En el marco de una fiscalización vehicular en carreteras de la región del Biobío, personal del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), en conjunto con efectivos de Carabineros, detectaron una importante carga de merluza sin acreditación de origen legal.

Los hechos se produjeron cuando el personal fiscalizador se encontraba en la ruta 152 realizando el control a los medios de transporte, detectaron a un furgón que llevaba en su interior merluza común. Al requerir la documentación correspondiente, el responsable no pudo acreditar el origen legal de estos recursos.

Producto de lo anterior se incautaron 1,7 toneladas de merluza común, mientras que al infractor se le cursó una citación a los tribunales civiles y Carabineros inició procedimiento penal por delito flagrante, ante infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Iván Oyarzún, director regional (S) de Sernapesca Biobío, destacó que "nos desplegamos en forma constante con nuestros funcionarios y funcionarias, junto a las instituciones de la Red Sustenta, para garantizar que toda la cadena de valor de los recursos del mar en la región, cumpla con lo establecido en la norma".

"De esta forma, se respalda el desarrollo sustentable de la actividad pesquera en la región, que es una fuente de ingresos y empleo para cientos de personas", añadió la autoridad.

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