Dos sismos sacuden a la región de Coquimbo durante las primeras horas de este sábado

Dos sismos perceptibles por la población se han registrado durante la madrugada y la mañana de este sábado 13 de junio en la región de Coquimbo, sin que hasta el momento se reporten daños a personas, alteración de servicios básicos o afectación a infraestructura.

El primero de los eventos ocurrió a las 05:57 horas y fue catalogado como un sismo de menor intensidad. De acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional, el movimiento alcanzó una magnitud de 4,4 y tuvo su epicentro a 14 kilómetros al sur de Mina Los Pelambres.

Según los reportes de intensidad en escala de Mercalli, el temblor se percibió con intensidad IV en Salamanca, Combarbalá y Río Hurtado, mientras que en Illapel y Punitaqui alcanzó intensidad III.

Posteriormente, a las 08:05 horas, se registró un segundo sismo, esta vez de mediana intensidad, con una magnitud de 4,7. El Centro Sismológico Nacional informó que el epicentro se localizó a 19 kilómetros al este de Parque Nacional Bosque Fray Jorge.

En esta ocasión, las mayores intensidades se registraron en Ovalle y Río Hurtado, donde el movimiento fue percibido con intensidad V en la escala de Mercalli. En tanto, Salamanca, Coquimbo, La Serena y Vicuña reportaron intensidad IV, mientras que Andacollo y Canela registraron intensidad III.

Desde el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se informó que continúan las evaluaciones para determinar eventuales daños o afectaciones derivadas de ambos movimientos telúricos.

PURANOTICIA