Gobierno pone en marcha una Fuerza de Tarea para combatir el terrorismo y el crimen organizado en la Macrozona Sur

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunció en Contulmo la puesta en marcha de la Fuerza de Tarea Macrozona Sur, la primera de las siete unidades especializadas del Plan Operativo de Seguridad Pública.

Se trata de una iniciativa que estará alineada con la Estrategia Nacional Contra el Terrorismo y contará con metas, seguimiento y rendición pública trimestral de sus avances. El trabajo se concentrará en identificar a responsables, desarticular estructuras y redes de apoyo, seguir fuentes de financiamiento y fortalecer el control territorial.

A través de la Subsecretaría de Seguridad Pública, la Fuerza de Tarea será integrada por los ministerios del Interior y de Defensa Nacional, Carabineros, la PDI, la Agencia Nacional de Inteligencia, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Dirección General de Movilización Nacional, Directemar, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Agencia Nacional de Ciberseguridad y Gendarmería.

El ministro Arrau convocó además al Ministerio Público, colaborador del Sistema de Seguridad Pública, a participar como miembro permanente de la fuerza de tarea, conforme a sus atribuciones y con pleno respeto de su autonomía.

Arrau señaló que “la Macrozona Sur no puede seguir siendo territorio del miedo. Hoy ponemos en marcha una Fuerza de Tarea Especial para Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Vamos a coordinar capacidades, compartir información y perseguir a los responsables, sus redes y sus fuentes de financiamiento”.

La instancia operará en las tres regiones para enfrentar el crimen organizado, la violencia rural y el terrorismo mediante una respuesta permanente, especializada y coordinada del Estado.

Además, la Fuerza de Tarea da un paso adicional sobre el trabajo que ya desarrollan las instituciones en la Macrozona Sur: instala una estructura permanente que integra inteligencia, investigación penal y capacidad operativa bajo una conducción estratégica común.

Sin reemplazar atribuciones, permitirá pasar de coordinaciones principalmente sectoriales a un plan conjunto, con objetivos priorizados, responsabilidades definidas y seguimiento periódico de resultados.

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