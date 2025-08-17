Nuevos servicios y más frecuencias: Biotren anuncia cambios en sus recorridos

El Biotren implementará cambios en sus recorridos a partir del próximo lunes 18 de agosto, con el objetivo de mejorar la frecuencia y cobertura en sus líneas 1 y 2. Así lo informó el gerente de pasajeros de EFE Sur, Gonzalo Cueto, quien detalló los ajustes en los horarios.

En la Línea 2, que conecta Coronel con Concepción, el primer servicio partirá a las 05:30 horas desde Coronel. Además, se incorpora una salida adicional a las 08:29 horas. En el sentido contrario, desde Concepción hacia Coronel, se suman los horarios de las 07:27 y las 09:26 horas, este último en reemplazo del tren que salía a las 09:10 horas.

Respecto a la Línea 1, que une Concepción con Hualqui, también habrá modificaciones. Se añade un nuevo servicio Concepción–Leonera a las 06:44 horas y se extiende un recorrido que antes iniciaba en Concepción y ahora cubrirá el tramo Leonera–Arenal a las 07:25 horas.

Con estos cambios, la Línea 2 alcanzará un total de 82 servicios diarios, mientras que la Línea 1 contará con 44.

PURANOTICIA