El ataque se produjo la madrugada de este miércoles en el fundo Santa Balbina, ubicado en la ruta a San Andrés, Provincia de Malleco, donde bomberos concurrió a controlar las llamas.

Nuevo ataque incendiario en La Araucanía: desconocidos quemaron dos camiones en Collipulli
Miércoles 31 de diciembre de 2025 09:24
Un nuevo atentado incendiario se registró en La Araucanía, esta vez en la comuna de Collipulli, donde desconocido quemaron dos camiones.

De acuerdo a los primeros antecedentes policiales, el ataque se produjo la madrugada de este miércoles en el fundo Santa Balbina, ubicado en la ruta a San Andrés, Provincia de Malleco.

Según el reporte policial desconocidos llegaron al lugar y procedieron a quemar los dos vehículos de carga, para finalmente darse a la fuga.

Bomberos concurrió a controlar las llamas, pero ambos camiones resultaron destruidos. Por el momento, ningún grupo se ha adjudicado el atentado.

