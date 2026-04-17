Nuevo ataque incendiario en Collipulli: tres sujetos armados quemaron una camioneta

Un nuevo ataque incendiario se registró en Collipulli, región de La Araucanía, en medio de la discusión por las prórrogas del estado de excepción en la macrozona sur.

El hecho se registró en el kilómetro 20 de la ruta R-49, sector Curaco, donde tres sujetos armados interceptaron una camioneta, bajaron a los ocupantes y la quemaron.

Los afectados son el conductor y el copiloto, quienes contaron a la policía que tres encapuchados descendieron desde un vehículo armados con escopetas y los amenazaron.

Tras bajar a las víctimas, los encapuchados arrojaron líquido acelerante a la camioneta y se dieron a la fuga. No se han encontrado mensajes alusivos a hechos de violencia rural.

El ataque será investigado por el OS9 de Carabineros, mientras que en el lugar se realizaron peritajes a cargo del Laboratorio de Criminalística (Labocar).

(Imagen: @aprachile)

PURANOTICIA