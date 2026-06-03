Desarticulan la mayor asociación delictiva dedicada al robo de madera en Ñuble: 17 detenidos y 40 vehículos incautados

La Fiscalía Regional de Ñuble y las brigadas de Investigación Criminal (Bicrim) de Chillán y la de Lavados de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron desarticular a la mayor asociación delictiva dedicada al robo de madera en Ñuble.

Durante el operativo, se detuvo a 17 individuos y se incautaron 40 vehículos, que eran usados en este negocio ilegal. Además, se confiscó madera avaluada en $3.000 millones.

También, se recuperaron más de $3.000.000 en efectivo, tres escopetas, un revólver y más de un centenar de municiones. Las armas presentaban sus números de serie adulterados.

El fiscal Rolando Canahuate Ronda explicó que los detenidos fueron formalizados por 14 hechos cometidos en predios forestales de la empresa Forestal Arauco en la comuna de El Carmen.

Según los antecedentes de Fiscalía, los cabecillas de la agrupación delictual, Carlos Jara Urra, José Urra Bórquez, Juan Urra Troncoso y Claudio Montes Constanzo, fueron dejados en prisión preventiva, mientras que los otros detenidos quedaron con prohibiciones de acercarse a predios de la empresa afectada, de salir del país y de comunicarse entre ellos.

Durante la audiencia, el fiscal de SAC, Álvaro Serrano Romo, expuso que el cabecilla del grupo era Carlos Jara Urra, quien tiene causas vigentes por delitos similares y es propietario de la Sociedad Forestal Monte Verde SpA, ubicada camino a Pinto, en la comuna de Chillán, donde operaba como centro de operaciones, ya que contaba con diversos camiones, tractores y personas que realizan faenas en terreno para la tala, acopio y sustracción de madera.

“Los vehículos y maquinarias, avaluados en 1.500 millones de pesos, fueron incautados, con lo que se pone fin a esta actividad delictiva en la zona”, recalcó el persecutor.

Y relató que “precisamente, en ese aserradero se recibía la madera, se procesaba y comercializaba. Incluso se falseaban guías de despacho, para justificar el transporte de madera sustraída y aparentar la legalidad del cargamento ante eventuales controles policiales o fiscalizaciones en las rutas”.

Asimismo, explicó que incluso, tres de los imputados eran empleados de una empresa que presta servicios a Forestal Arauco S.A e informaban al grupo delictual qué predios tenían menor vigilancia, y madera lista para ser cargada y robada.

El fiscal Canahuate mencionó que se pidió la retención de 28 productos bancarios. “Lo que buscamos en el Sistema de Análisis Criminal es atacar donde más les duele, que es precisamente su patrimonio”, indicó, agregando que “seguir la ruta del dinero es la única forma de ir acabando con este tipo de organizaciones”. El persecutor precisó que perseguirán también delitos tributarios, por lo que ya se ofició al Servicio de Impuestos Internos.

El jefe de la Región Policial de Ñuble, prefecto inspector Enrique Zamora Sáez, destacó que “se trata de una investigación criminal histórica que tardó cerca de un año y medio, y en las que se emplearon diversas técnicas de investigación, análisis criminal e inteligencia policial para reunir los medios de prueba suficientes tendientes a establecer la participación de esta asociación ilícita”.

Por su parte, el jefe de la Brigada de Investigación Criminal Chillán, subprefecto Jaime Rubilar Reyes, detalló que "se realizaron distintas diligencias investigativas de carácter intrusivas, por lo que al momento del operativo se desplegaron detectives de distintas brigadas, atendida la magnitud de la causa, los distintos vehículos y maquinaria, además de la madera y los elementos de evidencias que fueron incautados".

Otros imputados en esta investigación son Carolina Hidalgo Bahamóndez, Jaime Sandoval Troncoso, Héctor Peña Escalona, Juan Hernández Hernández, Ányelo González Riquelme, Juan Carlos León Urrutia, Fernando Cortés Guajardo, Diego Oyarce Urra, Leonardo Troncoso Rivera, Cristian Neira Sepúlveda, Eduardo Jara Jara, Luis Nahuelhuán Bahamóndez y Andrés Urra Cerna. Todos los detenidos son chilenos y de la región de Ñuble.

(Imagen: Fiscalía)

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