Nueva hipótesis en naufragio: Buque Cobra podría haber arrastrado a la lancha Bruma tras chocarla en las costas de Coronel

Una nueva hipótesis que explicaría lo acontecido con la lancha "Bruma" surgió este domingo en medios de las tareas de búsqueda de los siete pescadores desaparecidos hace una semana frente a las costas de Coronel, en la Región del Biobío.

La información la entregó a El Mercurio Claudia Urrutia, presidenta de la Agrupación de Bacaladeros del Maule y que ha ejercido como vocera de las familias de los pescadores desaparecidos, quien detalló que ecosondas de barcos bacaladeros detectaron una anormalidad en el suelo marino, lo que podría indicar que la lancha "Bruma" habría sido arrastrada tras supuestamente ser colisionada por el barco "Cobra".

Tal hipótesis, indicó la dirigente, se generó luego que este fin de semana se inspeccionaran 27 kilómetros cuadrados de suelo submarino, a través de los dos sonares que complementan las tareas de búsqueda que lidera la Armada. Sin embargo, afirmó Urrutia, no se encontró nada.

“La información entregada durante la jornada del domingo fue devastadora para las familias. Se inspeccionaron 27 kilómetros cuadrados donde no encontraron nada, solo fango, algas, especies normales submarinas. Los puntos de interés también fueron inspeccionados y no encontraron nada”, detalló Urrutia, quien agregó que “como no los han encontrado en los puntos de interés, ahora último surgió una hipótesis bastante más compleja, que no solo la chocó, no solo la impactó, si no que además la podría haber arrastrado”.

Tal idea, detalló Urrutia surge de los mismos pescadores al inspeccionar las ecosondas del sector. “En las lanchas, como trabajamos el bacalao, tenemos ecosondas y tiramos mapeos hacía abajo, trabajamos con las quebradas submarinas, las cuencas submarinas”.

Añadió: “Es demasiado crudo el hecho de que no solo te impactan, sino que además te arrastren, y a lo mejor eso podría justificar el nivel de daño del mismo buque, que el fiscal dijo que había restos en su hélice. Pero si los arrastró, entonces fue más severo el impacto”. Además acotó que “el tema es que no están, no están. Hemos encontrado un zapato, que lo reconoció la familia, hemos encontrado distintas cosas, pero no están los chiquillos”.

Con todo, tal información toma especial relevancia durante esta jornada, cuando la Armada decida si extiende la rebusca por otros 7 días. De hacerlo, las maniobras enfrentarán condiciones climáticas adversas, pues, según los pronósticos, habrá marejadas y mal tiempo en la zona.

