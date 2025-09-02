Niño de dos años se encuentra en riesgo vital tras ser baleado en la cabeza por su padre en Temuco

Un niño de dos años se encuentra en riesgo vital tras recibir un impacto de bala en la cabeza en el sector Pedro de Valdivia, comuna de Temuco, región de La Araucanía.

El disparo fue percutado por su padre de 23 años, quien fue detenido tras un vasto operativo.

La madre del menor se acercó a Carabineros asegurando que el hombre intentó asesinar al niño.

La teniente coronel Ximena Valle, informó que "a raíz de la gravedad de las lesiones, personal policial lo traslada hasta el Hospital Regional, llegando en estado grave y en riesgo vital".

"En base a eso y a los antecedentes aportados por la madre, que señala que habría sido el propio padre quien efectúa el disparo en contra del menor de edad, personal policial realiza un amplio despliegue tanto aéreo como terrestre (...) para lograr detener al sujeto, quien se había dado a la fuga en una motocicleta y había llegado hasta el sector de San Antonio", detalló.

(Imagen: Qué Pasa Araucanía)

