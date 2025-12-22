Negligencia en Hospital de Los Ángeles: Familias recibieron a sus bebés fallecidos intercambiados

Una grave situación de negligencia se investiga en el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, en la región del Biobío, luego de que familias recibieran a sus bebés fallecidos intercambiados, impidiéndoles incluso realizar una sepultura digna.

Ambos bebés murieron antes de nacer en el recinto hospitalario y, horas después, fueron entregadas a sus familias, provenientes de las comunas de Laja y Mulchén.

El hecho ha generado profunda conmoción y dolor entre los familiares afectados, evidenciando serias fallas en los protocolos del recinto asistencial y vacíos en la legislación vigente.

"El Complejo Asistencial 'Dr. Víctor Ríos Ruiz' de Los Ángeles, informa, con profundo pesar, que se produjo un error -excepcional- en el momento de la entrega de un mortinato, situación que causó daño y dolor a las familias involucradas, el que comprendemos y lamentamos profundamente", indicó el recinto de salud.

Agregaron que "desde que se tomó conocimiento de lo ocurrido, la Dirección del establecimiento se constituyó de inmediato en el lugar, para conversar con las familias afectadas, ofrecer disculpas, disponer acompañamiento médico, y posteriormente, apoyo psicosocial".

"Asimismo, se instruyó un sumario administrativo, para esclarecer lo ocurrido, determinar las responsabilidades que correspondan, y reforzar los protocolos asociados a este tipo de procedimiento, con el objetivo de que una situación de esta naturaleza no vuelva a repetirse", continuaron.

"Como institución de salud, reafirmamos nuestro respeto por la dignidad de las personas y reiteramos nuestras más sinceras disculpas a las familias, acompañándolas en este momento de profundo dolor", cerraron.

