Incautan en Arica clorhidrato de cocaína impregnada en carga de madera proveniente de Bolivia

En el marco de un trabajo investigativo dirigido por la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado de la Fiscalía de Arica, la Policía Marítima de la Armada logró detectar y confirmar la presencia de clorhidrato de cocaína impregnada en una carga de madera proveniente de Bolivia y que tenía como destino final España, en el puerto de Arica.

La operación “Mercurius” fue desarrollada en conjunto con el Servicio Nacional de Aduanas y la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado Brianco de la Policía de Investigaciones (PDI) Arica.

El procedimiento se originó a partir de labores de análisis de riesgo, inteligencia marítima y control portuario efectuadas por el Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas, detectando irregularidades documentales y patrones logísticos asociados al tráfico ilícito de drogas mediante métodos no convencionales.

De esta manera, se efectuó un aforo físico del contenedor, apoyado por binomios caninos de la Policía Marítima y de Aduanas, los que alertaron positivamente sobre la carga, pese a que las pruebas preliminares no resultaron concluyentes en esa instancia.

Posteriormente, y por instrucción de la Fiscalía de Arica, se desarrolló un proceso de peritaje científico especializado, a cargo del Servicio de Salud de Arica, el cual confirmó, el jueves 18 de diciembre, que la madera de la especie tajibo se encontraba impregnada con clorhidrato de cocaína.

El cargamento correspondía a aproximadamente 19,5 toneladas distribuidas en nueve pallets, proveniente de Bolivia y con destino final a Barcelona, España.

De acuerdo con los análisis, se estableció una cantidad de más de 700 kilos de la droga, cifra que podría aumentar dado que se debe intervenir cada unidad de madera.

(Imagen: Armada)

PURANOTICIA