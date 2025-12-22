Desarticulan banda dedicada al tráfico de drogas en Calama: cinco detenidos y 390 kilos de drogas incautados

Una investigación dirigida por la Fiscalía de Calama en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas.

Tras un procedimiento realizado el miércoles 17 de diciembre en la capital de la Provincia de El Loa, se logró la detención de cinco imputados, cuatro de nacionalidad boliviana (dos de ellos en situación migratoria irregular) y un ciudadano chileno, quienes participaban en la internación y distribución de sustancias ilícitas.

Además, se incautaron 388 kilos de cannabis y 2 kilos de cocaína base, un vehículo, cinco teléfonos celulares y $2.796.000 en dinero en efectivo.

Las diligencias permitieron identificar la estructura, funcionamiento y roles de la organización, avanzando hacia niveles superiores de la cadena de suministro.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, señaló que “con esta incautación totalizamos 38,7 toneladas en lo que va de este año, y 65 toneladas desde octubre de 2023, lo que nos sitúa a la cabeza de las incautaciones de drogas a nivel nacional y demuestra el compromiso de nuestra fiscalía y de las policías, en el combate frontal al tráfico de sustancias ilícitas en la región”.

El persecutor destacó los altos niveles de coordinación alcanzados en la investigación de este tipo de ilícitos, los que explican la efectividad de los procedimientos realizados este año junto Brianco de la PDI, tanto en Calama, como Antofagasta y otras comunas de la región.

“Este resultado (cinco detenidos y 390 kilos de droga incautada) no es un hecho fortuito, sino el resultado del análisis criminal, la inteligencia policial y las capacidades investigativas que hemos ido desarrollando en el tiempo, con el objetivo desarticular organizaciones criminales que se dedican al tráfico de drogas en el norte”, precisó el persecutor.

Por su parte, el jefe de la Región Policial, prefecto inspector Freddy Castro Crespo, señaló que “este procedimiento corresponde a una investigación criminal de largo aliento desarrollada por la Policía de Investigaciones de Chile, basada en análisis criminal, inteligencia policial y técnicas investigativas especializadas, en coordinación permanente con la Fiscalía”.

“Nuestro foco es desarticular organizaciones criminales complejas y golpear sus estructuras operativas y financieras. De esta manera, la PDI trabaja dentro de un ecosistema de seguridad orientado a proteger a la comunidad y fortalecer la seguridad pública del país", añadió.

Los cinco detenidos fueron formalizados ante el Juzgado de Garantía de Calama por el delito de tráfico de drogas, quedando cuatro de ellos con la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 120 días.

