Niño de 2 está en riesgo vital tras ser baleado en la cabeza por su padre en Temuco

Un niño de 2 años está en riesgo vital en el Hospital Regional de Temuco, tras ser baleado en la cabeza por su propio padre, un sujeto de 23 años que fue detenido por ejecutar esta violenta acción luego de discutir con la madre en su domicilio.

El hecho quedó al descubierto cuando Carabineros de la 8ª Comisaría de Temuco, en el marco de un patrullaje en el sector de Pedro de Valdivia de Temuco, se encontraron con una mujer que cargaba en sus brazos con un menor gravemente herido.

Acto seguido, el personal policial activó un operativo para trasladar al niño de 2 años al Hospital Regional de Temuco. Según el relato de la mujer de 22 años, el padre llegó a su domicilio y –sin provocación alguna– sacó un revólver y disparó en la cabeza del menor, huyendo del lugar en una motocicleta con dirección desconocida.

Paralelamente, se activó un amplio operativo por tierra y aire, con distintos medios logísticos –apoyados además por personal COP, Sección Dron y OS-9, con el objetivo de ubicar al presunto autor– lograron su detención en el sector de San Antonio.

La teniente coronel Ximena Valle, subprefecta de los Servicios de la Prefectura de Carabineros de Cautín, relató que “una mujer adulta, quien llevaba a un niño de 2 años en sus brazos, señaló que su hijo recientemente había recibido un disparo en la cabeza. A raíz de la gravedad de las lesiones, personal policial lo trasladó hasta el hospital regional en el dispositivo policial, llegando en estado grave, en riesgo vital”.

“En base a eso y a los antecedentes aportados por la madre, que señaló que habría sido el propio padre quien efectúa el disparo contra este menor de edad, personal policial realizó un amplio despliegue, tanto aéreo como terrestre, para lograr detener al sujeto el que se había dado a la fuga en una motocicleta y había llegado hasta el sector de San Antonio, logrando la recuperación de un arma que habría sido utilizada en el hecho y la detención de un hombre de 23 años”, agregó la comandante Valle.

Al informar al fiscal de turno de los acontecimientos, este dispuso que los peritajes en el sitio del suceso sean realizados por Labocar y que la investigación sea desarrollada por la Sección OS-9 de La Araucanía, mientras que el sujeto capturado será presentado ante el Juzgado de Garantía de Temuco para su formalización por parricidio frustrado.

