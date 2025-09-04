Niña de 11 años es atacada por un puma en el Parque Pumalín en Chaitén

Una niña de 11 años fue atacada por un puma en el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins durante un paseo familiar el pasado lunes. La menor sufrió heridas de carácter superficial y fue atendida en el Hospital de Chaitén.

Según los reportes, el incidente ocurrió cuando la niña se alejó brevemente del sendero por donde caminaban sus padres. Tras escuchar sus gritos, los adultos corrieron en su ayuda y la trasladaron de inmediato al centro asistencial. Desde el hospital, confirmaron que las lesiones de la menor eran menores y que se encontraba fuera de riesgo. Las autoridades locales han señalado que, si bien este tipo de incidentes no son habituales, es crucial que los visitantes sigan las recomendaciones de seguridad.

Recomendaciones de CONAF ante un encuentro con un puma

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) ha entregado una serie de recomendaciones vitales para quienes visitan áreas donde habitan estos felinos. Si te encuentras con un puma, es importante mantener la calma y no correr. Lo más seguro es permanecer firme, hacer contacto visual y parecer de mayor tamaño, levantando los brazos y manteniéndose erguido.

Si viajas con niños, es fundamental sostenerlos para evitar que corran, lo que podría activar el instinto de persecución del animal. En cualquier caso, nunca le des la espalda al puma y camina lentamente hacia atrás, sin agacharte ni sentarte. CONAF también recomienda no acercarse a un puma, especialmente si está alimentándose o con crías. Si el encuentro ocurre en un área urbana, se debe contactar de inmediato al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) o a Carabineros.

