Nevados de Chillán suspende operaciones tras incendio que afectó a instalaciones de hotel

Los 150 pasajeros del hotel Alto Nevados de Chillán se encuentran en buenas condiciones, luego del incendio que afectó a las instalaciones turísticas.

Todos fueron trasladados a otros hoteles de la zona. Por su parte, la empresa suspendió sus operaciones para este lunes 7 de septiembre.

El delegado presidencial regional del Ñuble, Diego Sepúlveda, informó que "las 150 personas pasajeras están bien, en buenas condiciones, han sido llevadas a otros hoteles del sector".

En tanto, el Centro Nevados de Chillán confirmó que "afortunadamente, todas las personas se encuentran a salvo".

"En este momento, nuestros equipos están completamente enfocados en atender la emergencia, evaluar los daños, reorganizar nuestras prioridades y avanzar en las acciones urgentes que esta situación requiere", añadió.

En ese sentido, debido a que la estructura del hotel quedó dañada, la empresa decidió suspender la operación de Nevados de Chillán durante la jornada de este lunes 7.

Además, se mantendrán cerrados el centro de esquí y el Parque de Agua Termal. Valle Hermoso operará con normalidad.

PURANOTICIA