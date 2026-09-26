Operación Océano: Nueve detenidos por tráfico de drogas en Antofagasta

Carabineros detuvo a nueve personas por tráfico de drogas en Antofagasta. Además, en allanamientos realizados a cinco inmuebles, los efectivos incautaron ketamina, marihuana y clorhidrato de cocaína.

Los detenidos son cinco hombres y cuatro mujeres, todos adultos, uno de ellos con una orden de captura vigente. También se decomisaron armas y más de 500 mil pesos en efectivo, producto de las ventas de drogas.

El operativo, denominado Operación Océano, se originó en una denuncia anónima y a partir de ella, Carabineros logró identificar y reunir antecedentes respecto de la venta de sustancias ilícitas en cinco domicilios de Antofagasta.

Con los antecedentes reunidos durante la investigación se concretó el allanamiento simultáneo de los cinco inmuebles, procedimiento que contó con el apoyo de personal territorial y especializado de Carabineros.

El jefe de Zona de Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre, señaló que "nuestro combate al narcotráfico también llega hasta las calles y poblaciones donde viven nuestros vecinos. Sacar la droga de esos sectores es recuperar espacios y devolver tranquilidad a las familias".

Por su parte, el fiscal regional Juan Castro Bekios enfatizó que "seguiremos trabajando en la desarticulación de bandas y organizaciones criminales y utilizando todas las herramientas legales a nuestra disposición para devolver la tranquilidad y la seguridad a los espacios que pertenecen a las familias de nuestra región".

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