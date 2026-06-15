Nevados de Chillán pasa de Alerta Técnica Verde a Amarilla por emisiones de material piroclástico y gases

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), anunció el aumento de la Alerta Técnica del volcán Nevados de Chillán desde nivel Verde a Amarilla, luego de registrar la emisión de material piroclástico como ceniza y gases durante la jornada de este lunes.

Durante las últimas horas se han registrado al menos cinco pulsos de material piroclástico originados desde el último cráter activo, con una altura máxima estimada de 160 metros sobre el nivel del cráter.

"Esta actividad superficial ha continuado con emisiones constantes, principalmente gaseosas, provenientes desde el cráter activo", sostuvo el organismo.

La dispersión de este material se ha orientado preferentemente hacia el sureste. Posteriormente, esta actividad superficial ha continuado con emisiones constantes, principalmente gaseosas.

Además, con la actividad sísmica que se ha observado en las últimas semanas, junto con los antecedentes de actividad superficial del último ciclo eruptivo, entre los años 2015 y 2022, es esperable la ocurrencia de explosiones de baja magnitud a nivel de cráter Nicanor que afecten el entorno inmediato en un radio de 1 kilómetro.

"Los peligros asociados a este tipo de actividad consisten en eyección de piroclastos balísticos, emisión de ceniza y gases volcánicos. No obstante, no se descarta la dispersión de ceniza a distancias mayores", agregó el ente.

Sernageomin informó que "continúa la vigilancia permanente del volcán en línea".

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó que en consideración a los antecedentes técnicos proporcionados por Sernageomin, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Ñuble, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Pinto y Coihueco por actividad del Complejo Volcánico Nevados de Chillán, a contar de este lunes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

PURANOTICIA