Municipio, policías y vecinos se reunieron por la seguridad en Viña del Mar: solicitaron presencia del subsecretario Monsalve

Analizar las acciones que se están ejecutando en Viña del Mar, informar sobre el trabajo que realizan Carabineros y la PDI, escuchar las preocupaciones de la comunidad y planificar en la materia a través de sus dirigencias. Estos fueron los principales objetivos de la reunión sostenida entre la alcaldesa Macarena Ripamonti con el comandante Francisco Villablanca y el prefecto de Viña del Mar, Carlos Alegría.

En la oportunidad se acordó enviar una carta al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para informar sobre los principales temas que se abordaron en la reunión y solicitar su concurrencia a la ciudad para ser informado de las distintas situaciones que afectan a los vecinos en materia de seguridad.

Sobre el encuentro, la alcaldesa Ripamonti explicó que “recibimos a todas las policías de Viña del Mar, PDI y su área de Migraciones, que está trabajando también con Extranjería; estuvimos con la Bicrim y con vecinos de todos los sectores, dirigentes que trabajan muchísimo por la seguridad, repasando las estrategias y el trabajo que estamos haciendo en común, tomando ciertos compromisos y recibimos con mucho orgullo las sugerencias denuestros vecinos para las policías, sobre todo para el Gobierno”.

La jefa comunal informó que "vamos a enviar una carta para que desde el Ministerio del Interior vengan, porque tenemos muchas cosas que pedirles y mostrarles las necesidades de Viña del Mar; para que vengan a conocer la estrategia que tenemos y pedir la ayuda necesaria para tener mayor seguridad en nuestra comuna”.

En la ocasión, también destacó que “como Municipio hemos invertido más de $6 mil millones en materias de seguridad; somos de los municipios en el país que más ha invertido en cambio de luminarias -casi del 50% en todo Viña-. Hemos invertido en un nuevo sistema de patrullajes, en cámaras de detección corporal para asegurar detenciones legales y que los delincuentes sí se vayan detenidos”.

Y agregó que “tenemos un equipo de Atención de Víctimas, un equipo de primera intervención, un equipo especializado con capacidades técnicas para la reducción de delincuentes, tenemos un servicio de recuperación de espacios públicos, pero tenemos un límite: necesitamos nuevas leyes para hacer más cosas y que pongan a Viña del Mar en el centro de la prioridad de seguridad, porque aquí está la base económica de la región de Valparaíso”.

ACCIONES CONJUNTAS

El presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Reñaca Alto, Marco Castillo, manifestó que "estas mesas de trabajo y reuniones son buenas porque así los dirigentes exponemos los problemas de nuestros sectores en cuanto a seguridad. Estas cosas no pasan por el municipio, el tema pasa por el Gobierno, con leyes más duras contra los delincuentes para que la comunidad pueda sentirse más segura. Agradecidos de la alcaldesa por el apoyo que brinda en temas de seguridad", sentenció.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Vecinos de Forestal Bajo y presidenta del Consejo de Usuarios del Consultorio Marcos Maldonado, Giannina Adriazola, comentó que "pudimos sacar muchos temas relevantes en seguridad y plantear necesidades. Al venir autoridades policiales nos dan a conocer el trabajo que hacen y cómo podemos cooperar desde las dirigencias. Además, tenemos proyectos a los que podemos postular y que nos ayudan a mejorar luminarias y cámaras”.

La dirigenta confirmó que “vamos a enviar una carta al subsecretario Monsalve desde todas las dirigencias para que las autoridades puedan venir a Viña del Mar, porque a veces no vemos a las autoridades del gobierno central en nuestra ciudad, y que conozcan la realidad de la comuna, no solo que sea el Municipio el que esté trabajando, sino el Gobierno central, porque Santiago no es Chile”.

