Municipio de Viña del Mar pide al Gobierno la entrega de 30 mil cajas de alimentos para damnificados del megaincendio

Alcaldesa Macarena Ripamonti tomó medidas y decidió enviar requerimiento al subsecretario del Interior y Delegada Presidencial, tras el inminente término del beneficio para los vecinos de la zona afectada, haciendo un llamado a no dejar en más indefensión a los damnificados y que se cumpla la palabra empeñada.

A través de un oficio enviado al Ministerio del Interior, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, reiteró la solicitud de envío de 30.000 cajas de alimentos para los afectados del incendio del 2 y 3 de febrero, ya que a la fecha no se ha recibido respuesta.

En el documento, dirigido al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y a la Delegada Presidencial, Sofía González, la jefa comunal pide disponer de este apoyo vital básico, en base a los informes sociales que se han levantado en los territorios y debido a que existe información de que no se va a renovar la provisión de alimentos por parte del servicio a cargo.

"La provisión de alimentos y de recursos corresponde a algo que se denomina el Comité de Ayudas Tempranas. Todo lo que se compra por medio de esos servicios es a través del Ministerio del Interior y nosotros hemos oficiado para solicitar, que por favor, en medio del invierno más duro, donde están cayendo 40 milímetros de agua en un par de horas, no generemos fragilidad en las personas que lo han perdido todo”, dijo.

Agregó la jefa comunal que “el Registro Social de Hogares de las personas que perdieron sus casas es el más bajo. Necesitamos que quienes tienen que reorganizar sus finanzas, porque se perdieron 16 mil empleos, esa caja de alimentos es importante para un grupo familiar”.

En el oficio, la alcaldesa argumenta que “mediante informes Alfa, hemos solicitado 30.000 cajas de alimento, respecto de los cuales aún no hemos recibido respuesta, siendo una necesidad presente en el territorio y que resulta particularmente relevante teniendo presente las bajas temperaturas en nuestra ciudad y los pronósticos que indican que se experimentarán fuertes precipitaciones durante varios días. Por ello, requerimos su intervención para apurar dicho trámite administrativo”.

“Por favor, no podemos dejarlos en la indefensión. Mientras haya un invierno así de crudo, tener una caja de alimentos alivia los bolsillos, en estos momentos un kilo de arroz es importante”, cerró la alcaldesa

BONO DE ACOGIDA

Por otra parte, la autoridad comunal solicitó que se informe hasta cuándo se extenderá la entrega de los Bonos de Acogida y las razones o criterios por los cuales se ha dejado de entregar el beneficio a algunas de las personas afectadas.

“Otra cosa que hemos conocido es que se está pensando en cortar los Bonos de Acogida para las personas que no quisieron tener una vivienda de emergencia porque en 24 m2 no caben familias numerosas. Hay del orden de cuatro hogares en algunos casos, que no caben en esa superficie”, expresó.

Por favor, ni los Bonos de Acogida, ni las cajas de alimentos por lo menos, no lo hagan, mantengan su palabra empeñada cuando les dijeron a los vecinos que se iban a mantener por lo menos seis meses y menos en el invierno más crudo que estamos viviendo”, detalló Ripamonti.

