Municipio de Trehuaco bajo la lupa de Contraloría por pago de facturas sin respaldo

La Contraloría Regional de Ñuble inició un procedimiento disciplinario en la Municipalidad de Trehuaco, tras detectar una serie de irregularidades en la revisión, validación y pago de facturas a proveedores, según lo establecido en la Investigación Especial contenida en el Informe Final N° 793 de 2025.

El documento da cuenta que la empresa Áridos, Ingeniería y Construcción VDD Limitada emitió 8 facturas por un total de $537.107.780, pese a que no existían obras ni servicios ejecutados. Una situación similar se constató con la empresa Servicios Nueva Biozono SpA, que emitió 5 facturas por $144.741.901 correspondientes a servicios no prestados.

Asimismo, la Contraloría verificó que documentos tributarios de ambas empresas fueron cedidos a compañías de factoring, aun cuando los servicios no se realizaron, por un monto total de $492.076.782. Además, el municipio no objetó dichas facturas dentro de los plazos legales, conforme al artículo 3° de la Ley N° 19.983, lo que derivó en su aceptación irrevocable.

Como consecuencia de estas omisiones, la municipalidad quedó obligada al pago de $63.145.808, cifra que incluye $28.343.814 ya pagados a proveedores, sin que a la fecha de la fiscalización se hayan interpuesto acciones judiciales para resguardar los intereses municipales. El informe también señala que el director de la Dirección de Obras Municipales (DOM) aceptó cesiones de facturas sin contar con atribuciones legales, vulnerando el artículo 52 del Estatuto Administrativo.

Finalmente, la CGR advirtió conflictos de interés en la actuación del administrador municipal, quien firmó decretos de pago por $3.956.750 y $7.991.400, pese a mantener vínculos societarios y de parentesco con las empresas beneficiadas, infringiendo la normativa vigente. Por estos antecedentes, la Contraloría remitirá el informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, además de exigir al municipio el envío de las investigaciones sumarias iniciadas en un plazo de 5 días hábiles.

PURANOTICIA