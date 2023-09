Municipio de Concón deberá eliminar del acta dichos del Alcalde donde se refirió a los republicanos como "pedófilos" y "abusadores"

"Lo que debemos hacer responsablemente es cuidar a nuestros niños de personas que están en ese partido político, en el Republicano: pedófilos, abusadores y que han sido acusados y condenados muchos de ellos". Con estas palabras, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, encendió los ánimos en sesión del Concejo Municipal realizada el 19 de julio pasado, hecho que generó una gran controversia.

Lo dicho por el jefe comunal dice relación con una denuncia del diputado Luis Sánchez, quien acusó que la «Festi Pride 2023», en celebración por el Mes del Orgullo LGBTQ+, tenía "contenido no acorde" al ambiente familiar en que se desarrollaba, pues habían "performances de hombres vestidos de mujeres", además de la exhibición de dildos y la entrega de preservativos y lubricantes a los asistentes al evento.

A raíz de esta situación, el parlamentario del Partido Republicano por el Distrito 7 acudió a la Fiscalía a presentar una denuncia por el posible delito de exhibición de material pornográfico a menores de edad, además de ofensas al pudor y abuso sexual impropio. "Una cosa es lo que hagan los adultos, pero lo que hay acá es un exceso, porque a todas luces este contenido es para mayores de edad", dijo.

La acción no gustó en el Municipio de Concón que, a través del alcalde Freddy Ramírez, salió a criticarla en plena sesión de Concejo: "Creo que ve maldad donde no la hay y creo que debe tener algún problema personal que debería manejarlo", dijo en aquella oportunidad el jefe comunal, en relación de Luis Sánchez.

Frente a todo lo ocurrido, dirigentes del Partido Republicano acudieron hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso para presentar un recurso de protección contra el alcalde Ramírez, debido a los dichos esgrimidos en Concejo Municipal, donde calificó a los integrantes de esta tienda política como “pedófilos” y “abusadores”.

En dicha instancia judicial, los militantes del partido de derecha solicitaron que se borren del acta oficial del Municipio y de sus respectivos canales los dichos del alcalde Freddy Ramírez; y que realice una disculpa pública por sus palabras.

A un mes y medio de dicha acción, el tribunal de alzada porteño resolvió que el jefe comunal de Concón deberá corregir las actas de aquella polémica sesión de Concejo.

"Se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por los recurrentes y, en consecuencia, se dispone que el recurrido –dentro del quinto día– debe eliminar de las actas del Concejo Municipal de Concón, del día 19 de julio del año en curso, todas las expresiones realizadas en tal sede, que contengan expresiones deshonrosas respecto del partido político en cuyo favor se recurre", señala el fallo.

Este pronunciamiento fue celebrado por el diputado Luis Sánchez, quien manifestó que "me alegra mucho que la Corte de Valparaíso haya resuelto que las ofensas vertidas por el Alcalde de Concón en contra del Partido Republicano son algo inaceptable y que merece a lo menos ser borrado del acta del Concejo Municipal”.

Junto a ello, el parlamentario del Distrito 7 comentó que sigue a la espera que Freddy Ramírez entregue sus disculpas públicas por lo dicho aquel 19 de julio.

"Espero que de ahora en adelante tenga una actitud de respeto y que tenga también la deferencia de pedirle disculpas a todos los militantes republicanos de Concón, que se vieron ofendidos por las declaraciones realizadas en el Concejo Municipal", concluyó el diputado Luis Sánchez.

"MANTENGO MI CONVICCIÓN"

Puranoticia.cl se contactó con el alcalde Freddy Ramírez para conocer su mirada ante la resolución de la Corte de Apelaciones, indicando al respecto que "a mí no me corresponde referirme directamente a los fallos de un tribunal. Los respeto absolutamente, sin embargo mantengo mi convicción y mi idea de que el Partido Republicano, en especial el diputado Sánchez, generó una polémica ficticia, que para nosotros no tiene ningún nivel de importancia".

Por otro lado, sostuvo que "el fallo ratifica lo que yo mismo pedí en un Concejo Municipal y fue el propio Concejo Municipal, liderado también en ese minuto por concejalas de derecha, quienes rechazaron quitar mis dichos del acta".

Por último, aseguró que "estamos con absoluta tranquilidad de lo que hemos hecho, con mucha responsabilidad. Dimos vuelta a la página hace mucho rato y nosotros estamos preocupados de las cosas que hoy día le importan a la gente, que son las obras, la seguridad, la seguridad vial, terminar el borde costero. Por lo tanto, hoy día nosotros estamos para cosas mucho más importantes".

