Partido Republicano presenta acciones judiciales contra el Alcalde de Concón tras calificarlos de “pedófilos” y “abusadores”

Militantes del Partido Republicano presentaron en la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de protección contra del alcalde de Concón, Freddy Ramírez, por los dichos esgrimidos en pleno Concejo Municipal donde calificó a los integrantes de esta tienda política como “pedófilos” y “abusadores”.

En la instancia judicial se solicitan principalmente dos cosas: primero, que se borren del acta oficial del Municipio y de los canales municipales los dichos del jefe comunal y; segundo, que realice una disculpa pública por sus palabras.

“El alcalde de Concón en el Concejo Municipal hizo algunas afirmaciones bastante injuriosas, bastante ofensivas respecto de los republicanos. A propósito de eso, yo le invité a que diera una disculpa pública y claramente eso no ocurrió. Hoy día acompaño acá a un grupo de militantes republicanos de la comuna de Concón que han querido presentar un recurso de protección en contra del alcalde por sus dichos” dijo el diputado Luis Sánchez.

Respecto a las acusaciones de pedofilia realizadas por el alcalde Ramírez, el legislador republicano dijo que estas imputaciones son completamente falsas, criticando el accionar “poco serio” de quien emitió dichas declaraciones.

“Es algo completamente falso y es parte un poco de la forma habitual de trabajo del Alcalde de Concón, que cuando se siente acorralado, cuando uno lo saca al pizarrón, cae en estas cosas poco elevadas. Esto no está a la altura de lo que uno esperaría de una autoridad y no es lo que todos los conconinos esperan de su Alcalde. Esto, también es un llamado de atención para que el Alcalde se preocupe de una buena vez de las cosas que verdaderamente le importan a la comunidad y no esté dedicado a ofender a una parte de ella, la que no ha hecho absolutamente nada para ganarse este maltrato y este desprecio”, agregó Sánchez.

Roberto Weber, presidente regional del Partido Republicano, dijo estar “molesto y sorprendido por las graves acusaciones realizadas al voleo por el alcalde, donde la autoridad conconina se ha excedido en las atribuciones de su cargo, ya que con esto ha ofendido y afectado a la honra de una gran cantidad de militantes del Partido Republicano. Nadie tiene la potestad de acusar sin tener un claro motivo, eso es difamar”.

Por su parte, Irene Ljubetic dijo que los vecinos están muy preocupados por las actividades que se están realizando en Concón y que los mas afectados son los niños, a los cuales se les está despertando su sexualidad. "Las actividades de la diversidad podrían haber sido con registro para adultos. Deberían haber respetado a las familias, todo a su edad”.

Daniel Arellano, otro vecino que firmó esta acción legal, dijo que “el alcalde Ramírez no puede permitirse ofender a cerca de 12.700 simpatizantes del Partido Republicano existentes en la comuna”.

