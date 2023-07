Escándalo en el Concejo Municipal: Alcalde de Concón pide cuidar a los niños de "pedófilos" y "abusadores" del Partido Republicano

Si la intención del alcalde de Concón, Freddy Ramírez Villalobos, era dar por concluida la polémica suscitada a raíz de la «Festi Pride 2023», actividad que fue denunciada por el diputado republicano Luis Sánchez Ossa por "contenido no acorde" al ambiente familiar en que se desarrollaba, sus palabras en la última sesión del Concejo Municipal lisa y llanamente terminaron por incendiar todo y avivar aún más la polémica.

El evento organizado el fin de semana por el Municipio de Concón fue presentado con el objetivo de celebrar con música y en un ambiente familiar el cierre del Mes del Orgullo LGBTQ+. Sin embargo, el parlamentario por el Distrito 7 aseguró que niños presenciaron en la actividad "performances realizadas por hombres vestidos de mujeres", además de exhibir dildos y repartir preservativos y lubricantes.

A raíz de esta situación, el diputado Luis Sánchez acudió a la Fiscalía Nacional para presentar una denuncia por el posible delito de exhibición de material pornográfico a menores de edad, además de ofensas al pudor y abuso sexual impropio. "Una cosa es lo que hagan los adultos, pero lo que hay acá es un exceso, porque a todas luces este contenido es para mayores de edad", dijo el parlamentario.

GRAVE ACUSACIÓN

Si bien, el alcalde Freddy Ramírez ya se pronunció este martes frente al tema, indicando que "creo que ve maldad donde no la hay y creo que debe tener algún problema personal que debería manejarlo"; lo concreto es que este miércoles volvió a referirse a la situación, esta vez ante en plena sesión del Concejo Municipal de Concón.

"¿Cómo es posible que un Diputado de la República, que diga que es católico y abogado, se espante tanto por ver un pene de goma que se utiliza para enseñarle a los niños y a todas las personas a colocar un preservativo? Yo me pregunto, ¿cuando se ducha y se mira al espejo, se tendrá que autodenunciar? Porque pareciera que es malo ver el cuerpo humano", comenzó indicando el jefe comunal.

Luego, elevó el tenor de sus dichos, al afirmar que "lo que debemos hacer responsablemente es cuidar a nuestros niños de personas que están en ese partido político, en el Republicano: pedófilos, abusadores y que han sido acusados y condenados muchos de ellos. Para eso debemos hacer educación sexual, para que nuestros niños sepan lo que es el consentimiento, para que sepan lo que es bueno y lo que es malo, y eso no se hace escondiendo, se hace en todo momento: en la casa, en la familia, en lo público y en lo privado", continuó Ramírez.

Luego de esta gravísima acusación, la autoridad comunal expuso ante los concejales que "lo que tenemos que hacer es conversar con altura de miras, de verdad, con el respeto hacia las demás personas. Y yo le pido al diputado Sánchez que respete, que busque los caminos del diálogo, lo que la gente quiere, que no denoste, que no invente y que si tiene algún problema, que no lo haga por redes sociales, que sea capaz de tomar el teléfono y llamar, que sea capaz de venir, de preguntar, que se siente ojalá con la gente de la diversidad sexual y les pregunte qué piensan".

ESTUDIAN ACCIONES LEGALES

Consultada su opinión frente a estas duras palabras del jefe comunal de Concón, el diputado Luis Sánchez señaló a Puranoticia.cl que "las mentiras del Alcalde, fruto de la desesperación por la amplia crítica de los conconinos a la actividad sexualizada frente a niños que organizó su administración, son una vergüenza e inaceptables".

El parlamentario por el Distrito 7 de la zona costera de la región de Valparaíso continuó expresando que "Concón no se merece este nivel de discusión ni este nivel de Alcalde".

"Que por ejercer nuestras funciones y rol de fiscalización, crea que puede acusarnos de un delito tan brutal como ese, sin ninguna prueba. Algo absolutamente falso", agregó diciendo el parlamentario republicano a Puranoticia.cl.

Por este motivo es que adelantó que "como partido estamos evaluando si tomamos alguna acción respecto de esta situación, pero creo que lo realmente importante es seguir representando y trabajando con los conconinos para dar solución a sus urgencias, que por preocuparse de este activismo, el Alcalde no está resolviendo".

DISTRACCIÓN

Puranoticia.cl también conversó con el presidente regional del Partido Republicano en Valparaíso, Roberto Weber, quien reconoció enterarse por este medio de las palabras pronunciadas por el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, contra sus correligionarios.

"Bien triste la opinión cuando se dispara así, sin hacer algún cargo a alguna persona. Yo no conozco a nadie en las condiciones que él lo declara", comenzó.

Weber también se refirió a la polémica suscitada por la «Festi Pride 2023», diciendo que "creo que es una forma de distraer a la opinión pública y no hacerse cargo de lo nefasto que está haciendo él con estas actividades con juegos sexuales".

Por último, indicó que "me parece realmente reprochable y de baja calaña la forma de poder eludir su responsabilidad frente a algo que sí efectivamente se hizo".

PURANOTICIA