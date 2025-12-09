Multigremial de La Araucanía advierte que noviembre fue “el mes más violento del año”

La Multigremial de La Araucanía calificó noviembre de 2025 como “el mes más violento del año”, tras registrar ocho hechos de alta connotación en la Macrozona Sur. El organismo advirtió además que la región enfrenta las condiciones para un “verano crítico”, marcado por la combinación de ataques incendiarios y el inicio de la temporada de incendios forestales.

Según el informe divulgado por la entidad —y recogido por El Austral de Temuco—, los hechos de violencia aumentaron un 100% en comparación con octubre, lo que, aseguran, refleja un escenario particularmente complejo para la zona. De los ocho ataques registrados, siete ocurrieron en La Araucanía y cuatro fueron atribuidos al grupo radical Weichán Auka Mapu (WAM).

“Noviembre marca un rebrote evidente del terrorismo. Quien diga que esto está controlado se equivoca. Las células violentas siguen operativas, se reorganizan y prueban sus capacidades cuando el Estado baja la guardia”, afirmó el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez. El dirigente agregó que la región “no está preparada para un verano con riesgo”.

El organismo recordó que la temporada pasada La Araucanía registró un aumento del 206% en la superficie afectada por incendios forestales, de los cuales el 52% se originó por causas desconocidas, lo que explica parte de la preocupación actual ante el alza de hechos de violencia rural.

El informe también reveló que, entre enero de 2021 y noviembre de 2025, se han contabilizado 1.050 hechos de violencia en la Macrozona Sur, una cifra que —según la Multigremial— demuestra la persistencia de un fenómeno que no ha sido contenido pese a las distintas estrategias desplegadas por el Estado.

