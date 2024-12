Mujer se mantiene en coma inducido tras recibir un piedrazo mientras viajaba en su auto en El Maule

Una mujer se mantiene en coma inducido tras haber sido impactada por una piedra que golpeó el parabrisas de su vehículo cuando viajaba junto a su esposo por la ruta que conecta Molina con Río Claro, en la región del Maule.

La persona de 59 años fue identificada como Rosa Cabrera Hormazábal, madre de un hijo y dueña de casa, quien junto a su esposo Rubén Castillo viajaban en su camioneta desde Molina con destino a Pelarco, donde se reunirían con unos amigos.

Castillo dijo a Mega que la mañana de ese 17 de diciembre, cerca de las 9:45 horas se desplazaban a la altura de San Gerardo cuando "en un segundo se escuchó una explosión muy fuerte, un estruendo tremendo".

"Recuerdo que mi señora dice '¿qué pasó?', y de ahí queda callada. Me encuentro con el parabrisas totalmente quebrado y miro a mi señora y la veo empapada de sangre", recordó el hombre.

"Bajé corriendo, quise auxiliarla por el lado del copiloto y cuando la veo mal me devuelvo, me subí a la camioneta y Dios me alumbró para ir al hospital más cerca de Molina (...) Recuerdo que le tomé la mano a mi señora y le dije 'aguanta, aguanta, ya vamos a llegar', mi señora me decía 'tranquilo, tranquilo', yo no le dejé de hablar en ningún segundo", contó.

El hombre comentó que la víctima está internada en el hospital de Curicó y se mantiene en coma inducido.

Junto a su familia, Castillo exige ahora que se investigue el incidente, pues no se sabe quién lanzó la piedra de casi dos kilos y Carabineros no se la llevó como evidencia, pese a la denuncia.

De hecho, la familia de la mujer mantiene la piedra en su poder con una bolsa y un paño "para ver si alguna vez se deciden a tomarle huella. Carabineros me recomendó eso para que no queden nuestras huellas. Quien deba investigar, que lo haga bien, por favor”.

“Estamos destrozados, como soy un simple obrero, no me han tomado en cuenta", denunció.

El hombre comentó que no había vehículos cerca ni vio a alguien que le pudiese haber lanzado el proyectil; tampoco una pasarela para tirarlo desde arriba.

No obstante, un vecino del sector comentó que ese día "escuché que andaba una persona que se paraba a la orilla de la carretera y que creo tenía problemas psiquiátricos y andaba tirando piedras a los autos".

