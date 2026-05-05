Mujer fue asesinada a balazos en pleno centro de Rancagua: atacante se dio a la fuga

Una mujer de 46 años fue asesinada a balazos la noche de este martes, en pleno centro de la ciudad de Rancagua, región de O'Higgins.

El mortal ataque se registró específicamente en la intersección de las calles Cáceres y Rubio. En ese lugar, y por razones que actualmente se investigan, un individuo abrió fuego en contra de la víctima, quien falleció poco después producto de la agresión.

Respecto a la dinámica de este crimen, el prefecto de Carabineros del Cachapoal, coronel Luis Rebolledo, entregó los antecedentes oficiales. El oficial informó que “acá en la ciudad de Rancagua se encuentra en desarrollo un procedimiento por homicidio, en donde una mujer adulta en la vía pública recibe impactos balísticos de parte de un hombre adulto el que se da a la fuga”.

Junto con confirmar el escape del atacante, el uniformado comentó además que “se da cuenta al Ministerio Público del hecho y se realizan las primeras diligencias para dar con el autor de este ilícito”.

PURANOTICIA