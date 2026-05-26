Sismo de magnitud 5 se percibió en la región de Antofagasta: epicentro se localizó al sureste de Sierra Gorda

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 20:41 horas de este martes en la región de Antofagasta.

Según datos del Centro Sismológico Nacional, la magnitud del movimiento telúrico fue 5 y estuvo localizado a 41 kilómetros al sureste de Sierra Gorda.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indicó que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Por su parte, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

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