Mujer es asesinada por su expareja en pleno centro de Talca: hombre la atacó con un arma cortopunzante en su trabajo

La Región del Maule enfrenta nuevamente la conmoción por un crimen de violencia de género. Este sábado, en pleno centro de Talca, una mujer fue asesinada por su expareja, quien la atacó con un arma cortopunzante en su lugar de trabajo.

El hecho se registró en el local Global Med, ubicado en el Boulevard Las Brisas, en la intersección de calles Uno Norte con Cinco Oriente. De acuerdo con los antecedentes, el hombre ingresó al recinto y apuñaló a la víctima, provocando su muerte en el sitio.

Tras la agresión, el atacante intentó autoinferirse heridas, pero fue reducido por guardias del centro comercial y entregado a Carabineros. Posteriormente fue trasladado al Hospital Regional de Talca. Según la Policía de Investigaciones, “el presunto autor se encuentra grave en Hospital Regional”.

Por orden del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI inició las diligencias para esclarecer la dinámica del femicidio, mientras que personal del Servicio Médico Legal trabajó en el levantamiento del cuerpo en el lugar del ataque.

