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Violento asalto termina con mujer de 65 años asesinada en Coronel y su pareja de 72 fue herido de gravedad

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Un grupo de encapuchados entró con armas a un domicilio del sector Maule, Los Encinos, se supone que con la intención de robar.

Violento asalto termina con mujer de 65 años asesinada en Coronel y su pareja de 72 fue herido de gravedad
Sábado 23 de mayo de 2026 15:35
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En Coronel, Región del Biobío, una mujer de 65 años fue asesinada este madrugada en un hecho que es investigado como un robo.

Un grupo de encapuchados entró con armas a un domicilio del sector Maule, Los Encinos, se supone que con la intención de robar.

El fiscal José Ortiz contó que los delincuentes "atacaron al cuidador del recinto (de 72 años) para luego hacer lo mismo al interior del domicilio y a las afueras de él a su pareja, quien falleció mientras que él quedó lesionado grave con heridas de arma blanca".

El hombre está internado en el Hospital de Coronel.

Personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Fiscalía ECOH llegaron al el lugar para pesquisar lo sucedido, que de manera inicial es sindicado en el contexto de un robo.

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