Mujer de 26 años es asesinada por delincuentes que ingresaron a robar a su casa en Coquimbo: familiar también quedó herido

Una mujer de 26 años fue asesinada de un disparo por delincuentes que ingresaron a robar a su domicilio en Coquimbo. Un familiar también resultó herido.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el asalto se registró la madrugada de este miércoles en un domicilio del sector de Costa Milano.

La Brigada de Homicidios de la PDI La Serena quedó a cargo de las diligencias del caso. José Cáceres, jefe de la BH, indicó que "estamos trabajando en el levantamiento de evidencias en el domicilio para establecer las circunstancias del delito y sus responsabilidades".

Este y otros crímenes han generado una gran preocupación en la comunidad de La Serena y Coquimbo. A este asalto se suma el caso de un sujeto que mató a un hombre de 60 años en la intersección de las calles Pinto con Balmaceda.

En otro incidente, dos individuos fueron heridos por arma de fuego en el servicio de Urgencias del hospital San Pablo, uno de los cuales falleció y el otro se encuentra en estado crítico. Este suceso ha sido reportado por la Brigada de Homicidios de la PDI La Serena.

