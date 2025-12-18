Modernizan aduana de Quillagua para combatir contrabando y crimen organizado

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, y la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, visitaron las nuevas instalaciones del Complejo Quillagua, el que fue modernizado para el combate del contrabando y crimen organizado y que estará plenamente operativo en febrero de 2026.

Las autoridades destacaron que la seguridad es una prioridad para el Gobierno de Chile y muestra de ello es la inversión de más de 28 mil millones de pesos para reponer las instalaciones de este complejo aduanero ubicado en la Región de Tarapacá, construido inicialmente en 1975.

La reposición del Complejo Aduanero de Quillagua forma parte de un plan de inversión impulsado por el Gobierno, a cargo del Ministerio de Obras Públicas, que mejorará la actual infraestructura asociada al control del ingreso y salida de la región de Tarapacá y su Zona Franca. A las obras de Quillagua se suman el Complejo Fronterizo de Colchane y el Complejo Aduanero del Loa, que está actualmente en licitación.

La ministra Jessica López destacó que “durante estos 4 años hemos desarrollado junto a las policías, a los ministerios de Interior, Justicia y Derechos Humanos y Seguridad Pública cientos de obras de infraestructura para que Chile sea más seguro y cuente con mejores condiciones para quienes trabajan en resguardarnos”.

En ese sentido, la ministra indicó que “la reposición de este complejo aduanero implica instalaciones más seguras, tecnológicas y sostenibles, lo que impacta en mejores condiciones laborales de los funcionarios de Aduanas y la atención a los usuarios. También es un impulso al comercio y conectividad, facilitando el tránsito de carga y pasajeros, reduciendo los tiempos de espera, los costos logísticos y potenciando la integración económica con países vecinos a través de los corredores bioceánicos”.

En tanto, la directora nacional de Aduanas señaló que “Quillagua es un punto clave para el control del tránsito desde Zona Franca hacia el resto del país, y esta nueva infraestructura nos permitirá realizar una fiscalización más eficiente, con tecnología de apoyo y una clara separación de flujos, resguardando de mejor manera la función aduanera. Esta obra es una inversión concreta del Estado en fortalecer el control, la continuidad operativa y la calidad del servicio que Aduanas presta diariamente a Chile”.

El nuevo control aduanero, que funciona los 365 días del año, tendrá una superficie de casi 3 mil metros cuadrados, con un módulo administrativo de dos niveles. Su diseño establece una diferenciación de espacios para pasajeros, carga y vehículos particulares, con instalación de camión escáner 24/7. También cuenta con circuito cerrado de cámaras y sala de monitoreo.

La infraestructura para los funcionarios considera 40 habitaciones climatizadas, oficinas, baños, áreas de descanso y espacios adaptados para personas con discapacidad.

El recinto cuenta también con tres plantas fotovoltaicas independientes entre sí, que permiten la operatividad del complejo en un 100% a partir de energías limpias. Como los nuevos edificios de Aduanas en Talcahuano y Puerto Aysén, cuenta con Certificación Edificio Sustentable (CES) por tratamiento de aguas grises y manejo responsable de residuos.

PURANOTICIA