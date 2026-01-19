"Miserables": Presidente Boric denunció que "un grupo de delincuentes" apedreó un carro de Bomberos en Angol

El Presidente Gabriel Boric denunció que sujetos atacaron con piedras un carro de Bomberos en la comuna de Angol, región de La Araucanía.

A través de su cuenta de X, el Mandatario informó que "un grupo de delincuentes apedreó un carro de Bomberos que estaba combatiendo incendios. Miserables".

Agregó que "hemos dispuesto la presencia de COP y FF.AA en el sector y el JEDENA tiene toda la facultad de decretar restricciones a la libertad de movimiento donde evalúe que corresponda".

Finalmente, el jefe de Estado escribió que "Bomberos y brigadistas tienen todo nuestro apoyo".

Cabe señalar que en el marco del último balance desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que el número de fallecidos por los incendios forestales que se registran en la zona centro-sur del país aumentó a 20.

De las personas que han perdido la vida, seis han sido identificadas por el Servicio Médico Legal (SML). Con el resto de los fallecidos se están realizando los peritajes correspondientes.

