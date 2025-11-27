Minvu solicita orden judicial y apoyo de la fuerza pública para ingresar a ex Colonia Dignidad tras bloqueo a funcionarios de Serviu

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a través del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región del Maule, inició las diligencias para realizar la tasación material al interior de la ex Colonia Dignidad.

Esto, luego de que el pasado 7 de julio los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; y de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa; firmaran el decreto de expropiación de gran parte de los predios que conforman la ex Colonia, para convertirlos en sitio de memoria.

Al llegar al lugar, ubicado en la comuna de Parral, dos profesionales expertos del área de tasación, junto a dos funcionarios jurídicos de Serviu Maule, fueron recibidos por alrededor de 30 colonos, reunidos en un salón, quienes les comunicaron que no existía autorización por parte del directorio para ingresar a hacer la tasación.

Por corresponder a un mandato presidencial, el Serviu interpuso una solicitud judicial en el Tribunal de Letras de Parral para acceder al terreno y, en caso de ser necesario, contar con apoyo de la fuerza pública para hacer efectiva la tasación. Esto, siempre y cuando no se permita voluntariamente el ingreso de los peritos tasadores.

Desde la entidad del Maule se solicitó, además, una audiencia con el juez del Tribunal de Letras de Parral, para informar las presentaciones realizadas referentes a la autorización judicial.

Acerca del terreno, el Minvu expresó que las 117 hectáreas a intervenir están distribuidas en 91 lotes y 6 áreas de expropiación.

• Primer polígono: Declarado Monumento Nacional. Comprende la zona de mayor concentración de edificaciones ligadas a la represión y tortura: Casa de Paul Schäfer (Freihauss); Zippelhaus (Restorán); Edificio de la administración/Hotel; Bodega de papas (Kartoffelkeller); Hospital (Krankenhaus); Portería (Acceso).

• Segundo polígono: Fosa de los Archivos y Lechería, reconocidos como Monumento Histórico.

• Tercer polígono: Área de las quemas, que incluye camino donde se habría inhumado y exhumado a víctimas.

• Cuarto polígono: CD 4. Fosa en la cual fueron inhumadas y exhumadas víctimas de desaparición forzada.

• Quinto polígono: CD 1 y Estero El Hualle. Uno de los lugares donde se depositaron las cenizas de los cuerpos incinerados en la Operación Retiro de Televisores.

• Sexto polígono: Caminos que unen los 5 polígonos ya descritos y dan acceso a los diferentes lugares que integran el sitio de memoria de la ex Colonia Dignidad.

