Minsal designó a Paulina Arriagada como seremi de Salud de la región de Ñuble

El Ministerio de Salud nombró a Paulina Arriagada Sepúlveda como nueva seremi de Salud de la región de Ñuble.

Desde este jueves estará a cargo de ejercer funciones orientadas al mejoramiento sostenido de la salud de la población de la zona.

Desde la cartera resaltaron que la nueva autoridad sanitaria, quien es abogada y enfermera universitaria, cuenta con una sólida trayectoria en atención primaria de salud, con foco en gestión y salud pública.

Es magíster en Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y cuenta con diplomados en Gestión de Políticas en Salud, en Gestión de Organizaciones de Salud en un Entorno Competitivo, y en Pilares de Salud Pública: Métodos y Determinación de Salud, todos dictados por la misma casa de estudios, además de un diplomado en Docencia para la Educación Superior de la Universidad República de Chile.

Hasta su nombramiento se desempeñaba en el Cesfam Sol de Oriente de Chillán, donde ejerció como jefa del programa infantil y Chile Crece Contigo, y como enfermera encargada de los programas de Tuberculosis, de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), de Pie Diabético y del carro de reanimación.

Su trayectoria incluye además su paso por el Cesfam Los Volcanes de Chillán, donde se desempeñó en el Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC), en el programa de Salud Mental (Alcohol y Drogas) y en el SAPU del establecimiento.

En el ámbito docente ha ejercido como relatora en el Instituto Valle Central de Chillán y como supervisora de práctica de la carrera de Enfermería de la Universidad Adventista de Chillán.

La nueva autoridad asume el desafío de fortalecer la salud pública regional, con énfasis en la promoción y prevención, la vigilancia epidemiológica, la gestión eficiente de los recursos y el trabajo intersectorial, en beneficio de la calidad de vida de la población de Ñuble.

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