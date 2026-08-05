Prisión preventiva para conductor ebrio que atropelló y mató a dos personas en La Unión

El Juzgado de Garantía de La Unión decretó la prisión preventiva para el conductor de 25 años que, durante la madrugada del sábado pasado, atropelló a ocho personas en el exterior de una discoteca de esa comuna, en la región de Los Ríos, hecho que dejó dos personas fallecidas.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio simple reiterado, seis delitos de lesiones y abandonar el lugar del accidente sin prestar auxilio a las víctimas. Además, se estableció que conducía en estado de ebriedad y sin haber obtenido nunca una licencia de conducir.

Al respecto, la fiscal jefa de La Unión, Leyla Chahín, expresó que "se trata de una persona que jamás ha obtenido una licencia de conducir y aun así maneja en estas condiciones físicas absolutamente deficientes".

La persecutora agregó que el imputado "en esa condición, maneja desde Osorno, circulando a alrededor de 100 kilómetros por hora, y embiste a las personas que se encontraban en la berma".

Tras el atropello, el conductor huyó del lugar, pero horas más tarde fue ubicado luego de que se identificara la camioneta involucrada. Finalmente, fue entregado a Carabineros por su padre, quien reconoció el vehículo.

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