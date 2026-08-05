Camioneros del Biobío rechazan freno a proyectos viales y evalúan movilizaciones

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) manifestó su rechazo a la decisión del Ministerio de Hacienda de suspender la tramitación de los proyectos de corredores de transporte público, Ruta 160 y Ruta 150 Autopista Concepción–Talcahuano, en la región del Biobío.

El presidente regional y vicepresidente nacional de la CNDC, Germán Faúndez, calificó la medida como un duro golpe para la región, asegurando que posterga obras estratégicas para mejorar la conectividad, reducir los tiempos de desplazamiento, aumentar la seguridad vial y fortalecer la competitividad logística de una de las zonas más productivas del país.

En ese contexto, el dirigente afirmó que “el Biobío no puede seguir siendo la variable de ajuste cuando el Gobierno enfrenta estrechez fiscal. Nuestra región aporta al desarrollo de Chile con sus puertos, su industria, su actividad forestal, agrícola y manufacturera. Lo mínimo que esperamos es que el Estado cumpla con las inversiones comprometidas para mejorar la infraestructura que sostiene ese desarrollo”.

Asimismo, Faúndez sostuvo que el transporte de carga requiere una red vial moderna y eficiente para reducir costos, aumentar la productividad y mejorar las condiciones de seguridad tanto de los transportistas como de los demás usuarios de las rutas.

En esa línea, señaló que “cada proyecto que se retrasa significa más congestión, más accidentes, mayores costos logísticos y menos oportunidades de crecimiento. Estas obras no son un lujo; son una necesidad para el desarrollo económico y social del Bio Bio”.

La CNDC llamó al Gobierno a reconsiderar la suspensión de estos proyectos, enfatizando la necesidad de entregar una señal de respaldo a las regiones, mediante inversiones que generen empleo, impulsen la economía y mejoren la calidad de vida de miles de personas.

Además, Faúndez advirtió que el gremio no descarta iniciar movilizaciones en la región del Biobío, junto con convocar a otros gremios productivos y organizaciones sociales, si el Ejecutivo mantiene paralizadas estas iniciativas.

Al respecto, recalcó que “no queremos llegar a ese escenario, pero tampoco vamos a permanecer indiferentes mientras se posterga nuevamente el desarrollo del Bio Bio. Esperamos que el Gobierno rectifique y comprenda que estas obras son una prioridad para toda la región”.

Finalmente, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones reiteró que la infraestructura es un factor clave para el crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de empleo, por lo que instó a las autoridades a priorizar el interés regional por sobre decisiones que, a su juicio, profundizan el centralismo y afectan el futuro del Biobío.

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