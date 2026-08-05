Declaran emergencia agrícola en La Araucanía por daños ocasionados por el sistema frontal

El Ministerio de Agricultura declaró emergencia agrícola para la región de la Araucanía debido a los daños productivos ocasionados por el sistema frontal registrado durante este mes.

La medida permitirá disponer de herramientas e instrumentos de apoyo destinados a productores silvoagropecuarios, conforme a los procedimientos y criterios establecidos por la autoridad.

La noticia fue dada a conocer por el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, quien está desplegado en la región con el objetivo de fortalecer la respuesta del Minagri en la zona.

“Hoy día producto de los informes técnicos que uno va haciendo en todas las regiones del país, donde se evalúan las condiciones climáticas, lluvia, saturación de suelo, productores afectados, es que se toma la decisión de declarar zona de emergencia agrícola a La Araucanía, y eso también nos va a permitir con el gobierno regional levantar recursos adicionales”, sostuvo la autoridad.

También hizo un llamado a llenar la Ficha de Afectación Silvoagropecuaria en la región, lo que permitirá catastrar a los productores afectados y facilitar la entrega de apoyos para la recuperación productiva.

"Todos los agricultores usuarios de Indap tienen que llenar la ficha FAS, donde detallan el tipo de afectación: ganadería, hortaliza, fruticultura o daños materiales. Con esa ficha, Indap inicia el proceso de colaboración y de apoyo a estos agricultores", explicó.

"Aquellos agricultores que no son usuarios de INDAP y se vieron afectados, se acercan a la Seremi de Agricultura para llenar la misma ficha y de tal manera detallar los grados de afectación al agricultor respectivo", añadió el subsecretario de Agricultura.

(Imagen: Portal Agro Chile)

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