Ministro Quiroz afirma que reconstrucción por incendios en Biobío costará US$400 millones

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz advirtió que la reconstrucción en la Región del Biobío tras los incendios forestales de enero pasado costará uno US$400 millones.

En todo caso, Quiroz reiteró que "está súper claro que quedamos sin plata", en referencia a los US$40 millones que dejó el gobierno pasado en las arcas fiscales.

Quiroz, quien acompañó al Presidente José Antonio Kast a Lirquén, también profundizó en algunas medidas del Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por el mandatario.

Entre ellas destacó la eliminación transitoria del IVA a la primera venta de viviendas nuevas durante 12 meses, con el fin de reactivar el sector inmobiliario y recuperar parte de los cerca de 200 mil empleos perdidos en la construcción.

También adelantó ajustes para agilizar los procesos de evaluación ambiental de proyectos de inversión, con el objetivo de reducir plazos y fomentar nuevas iniciativas económicas.

A ello se sumará un subsidio al empleo que el Ejecutivo proyecta como el mayor de las últimas tres décadas, orientado principalmente a apoyar a pequeñas y medianas empresas que generan trabajo formal.

El plan económico también contempla medidas para dinamizar sectores productivos clave, como la acuicultura, donde existen más de 200 proyectos de relocalización de centros de cultivo pendientes.

Según Quiroz, el objetivo es eliminar trabas regulatorias para permitir que estas iniciativas avancen y así impulsar la producción, el empleo y las exportaciones.

PURANOTICIA